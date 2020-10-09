Altınordu bereketi

Yetiştirdiği genç oyuncularla Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olan Altınordu'da yüzler gülüyor. İzmir ekibi, 2020 yaz transfer dönemini karlı kapatan ekiplerin başında geldi. 14 futbolcuyla yollarını ayıran kırmızı-lacivertliler, üç gençinden büyük gelir elde etti. İzmir ekibi, Ravil, Atakan Hüseyin ve Kerim Alıcı'dan yaklaşık 26 milyon 480 bin TL bonservis bedeli kazandı. Yaptığı 9 transferde ise sadece iki futbolcuya toplam 900 bin TL bonservis bedeli ödedi.

ADANALILARA ÖDEDİ

Kırmızı-lacivertliler, 17 yaşındaki stoper oyuncusu Ravil'i 2.5 milyon Euro'ya Başakşehir, sağ bek Kerim Alıcı'yı 1 milyon 750 bin TL'ye Göztepe, sağ kanat Atakan Hüseyin'i de 150 bin Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a gönderdi. Altınordu, Adanaspor'dan transfer ettiği Ahmet Dereli'ye 800 bin TL, Adana Demir'den Emre Nefiz için ise 100 bin TL bonservis ödemesi yaptı. Kırmızı-lacivertli kurmaylar yaptığı 7 dış transferde ise bonservis bedeli ödemedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ