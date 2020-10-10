Altınordu’da sorun savunma

TFF 1. Lig'in ilk 4 haftasında 9 puan toplayan Altınordu'da teknik heyet savunma hattında bir türlü istikrar sağlayamadı. Kırmızı-lacivertliler, transfer döneminde gelen ve giden oyuncuların olması yüzünden idealini bir türlü oluşturamadı. İzmir ekibinde ilk 4 haftada defansta Ravil Tagir, Yusuf Yalçın Arslan, Kerim Alıcı, Kahraman ve Alper forma giydi. Ravil Başakşehir'e Kerim de Göztepe'ye transfer oldu. Ardından Yusuf Yalçın da sakatlandı. Altınordu yönetimi, boşluğu doldurmak için Süper Lig Yeni Malatyaspor'dan stoper Yiğithan Güveli'yi transfer etti.

MERAK KONUSU

İzmir temsilcisinde ilk 4 haftada stoper Sinan Osmanoğlu ile sol bek Ufuk Budak banko oynarken, lige verilen aranın ardından Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun Adanaspor deplasmanında savunma hattında kimlere şans vereceği merakla bekleniyor.