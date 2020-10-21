İzmir’de dev maç

FF 1. Lig'de mücadele eden İzmirliler Altı-nordu ve Altay bugün Bornova Sta-dı'nda kozlarını pay-laşacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hakan Ceylan yönetecek. İzmir der-bisi TRT Spor ve beIN Sports Max 1'den naklen yayınlanacak. Ev sahibi konumda bulanan kırmı-zı-lacivertli ekipte sakat-lıkları süren Yusuf Yal-çın ve Emre Nefiz forma giyemeyecek. Altay'da ise sakatları devam eden Kap-pel, idman eksiği bulunan Ziya Alkurt ve Yılmaz Öze-ren görev alamayacak. Kri-tik maç öncesi Altınordu 9 puanla 6. sırada yer alırken, 10 puanı bulunan Altay sıra-lamada üçüncü durumda.

HOCALAR İDDİALI

Adana önünde 5-2'lik skorla ağır bir yenilgi alan Altınordu'nun teknik patro-nu Hüseyin Eroğlu, "Adana maçından gerekli dersleri aldık. Derbide kazanıp çıkı-şımızı sürdürmek istiyoruz" dedi. Şampiyonluk rakiple-rinden Adana Demirspor'u 1-0 yenerek 3'te 3 yapan Altay'ın tecrübeli teknik pat-ronu Yücel İldiz ise, "İzmir derbisine yakışan bir maç olsun. Yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz" ifa-delerini kullandı.



45. RANDEVU

İZMİR'İN iki köklü kulübü bugün 45. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugünü kadar yapılan 44 randevuda Altınordu sahadan 16 kez galip ayrıldı. Altay 18 kez kazanan ekip olurken 10 mücadelede ise gülen taraf olmadı. Geçen sezon iki takım arasında oynanan iki lig maçını da Altay 1-0 ve 3-0'lık sonuçlarla kazanma başarısını gösterdi. Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon derbide attığı 4 golün üçünü Paixao birini ise Murat Uslu kaydetmişti.