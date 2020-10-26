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Altınordu fırsat tepti

ekibinin teknik patronu , “Üç maçlık zorlu serinin son randevusunda galibiyeti kaçırdık. Skoru koruyamadık, üzgünüz” dedi.

Altınordu fırsat tepti
Giriş Tarihi: 26.10.2020

TFF Birinci Lig'de 1-0 öne geçtiği Ümraniyespor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Altınordu, üstünlüğü koruyamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Kırmızı-lacivertliler, İzmir'e 1 puanla dönerek son 2 deplasman maçında 5 puan kaybetmiş oldu. Puanını 13'e çıkaran İzmir zirve yarışındaki takibini sürdürdü.

"KAZANABİLİRDİK"
Ümraniye karşısında zor bir maç olacağını tahmin ettiklerini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bu maç, kısa sürede oynanan üçlü serinin son maçıydı. Futbolcularımın üzerine düşen yük fazlaydı. Maç gergin geçti. Sürekli itirazlar vardı bu futbolun önüne geçti" diye konuştu.

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