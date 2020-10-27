Panzer İnce’nin peşinde

TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun vitrine çıkardığı 17 yaşındaki yıldız oyuncusu Burak İnce'ye dünya devi Bayern Münih resmen talip oldu. Juventus, Inter ve Valencia'nın da takip ettiği genç futbolcuyu Alman ekibinin de uzun süredir izlettirdiği öğrenildi. Burak İnce, Alman internet sitesi Transfermarkt'a göre dünyadaki 17 yaş altı oyuncular arasında 1 milyon Euro bedelle en pahalı oyuncu oldu. İnce ayrıca Altınordu'nun Menemenspor'u 2-0 yendiği sezonun ilk karşılaşmasında 84. dakikada attığı şık frikik golüyle 1. Lig'in 2020-2021 sezonunun ilk golüne imza atmıştı.



İLKLERİN OYUNCUSU OLDU

Barcelona, Bayern Münih, Manchester United, Ajax, Chelsea, Borussia Dortmund, Arsenal, Schalke, Atletico Madrid ve Liverpool gibi dünya futbolunun en önemli kulüplerinin de yer aldığı MTU Hallen Cup'ta en değerli oyuncu ödülüne layık görülen ilk isim olan Burak İnce'nin bonservis bedelinin 1.5 milyon Euro olduğu ifade edildi. Genç oyuncuyu Süper Lig'den Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de takip ettirdiği belirtildi.



5 MAÇTA OYNADI

MANİSASPOR altyapısından 2015-2016'da profesyonel futbolcular Mertan Caner Öztürk ve Ozan Sol karşılığında Altınordu altyapısına transfer olan Burak İnce, TFF 1. Lig'de ilk maçına 15 yaşında çıktı. 1. Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu unvanına sahip İnce, Altınordu'nun sahasında Eskişehirspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının 4. golünü kaydederek lig tarihine geçmişti. Genç futbolcu bu sezon ise 5 karşılaşmada görev yaptı.