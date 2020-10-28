Altınordu’da koronavirüs tedirginliği

Maç içinde yaşanan ikili mücadelelerin yanı sıra Altınordulu bazı futbolcuların Altaylı bazı oyuncularla maçtan önce sohbet edip yakın temas kurduğu bildirildi. Altınordu'nun Bandırmaspor müsabakası öncesi yarın takım halinde test olacağı kaydedildi. Kırmızı-lacivertli ekipte endişe duyan Ahmet İlhan Özek'in takımdan önce bireysel olarak test yaptırdığı ve test sonucunun negatif çıkmasıyla rahatladığı ifade edildi. İzmir ekibinde hiçbir futbolcunun semptom göstermediği ancak kesin sonuçlar öncesi takımın testleri merakla beklediği kaydedildi.



EROĞLU'NA BAŞKANDAN ÖVGÜ



Altınordu'nun başında bu hafta 300'üncü resmi maçına çıkacak teknik direktör Hüseyin Eroğlu'na Başkan Seyit Mehmet Özkan'dan övgü dolu sözler geldi. Takımın başında 9'uncu sezonunu geçiren, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de iki şampiyonluk yaşayan Hüseyin Eroğlu'nun önemli bir işe imza attığını dile getiren Başkan Özkan, "Sadece bu bile başlı başına bir başarı hikayesi. Allah, Hüseyin hocamızın yolunu açık etsin. Allah; iyi düşünen, iyi çalışan, iyi insan olan, iyilik yapan, adaletli, paylaşımcı, eşitlikçi olan herkesin yolunu açık etsin" diye konuştu.

DHA