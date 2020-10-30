Dereli ilaç oldu

TFF 1. Lig'de son iki sezondur golcü problemi yaşayan Altınordu, sonunda transferde voleyi vurdu. Kırmızı-lacivertlilerde geçen sezon ileri uçta forma giyen Kemal Rüzgar 21 maçta 9, Yasin Ozan 25 maçta 3 gol atarken, Adanaspor'dan yaz transfer döneminde takıma katılan Ahmet Dereli, ayağının tozuyla gollerini sıraladı. 28 yaşındaki futbolcu 5 karşılaşmada 3 gole ulaşırken 1 de asist yaptı. Ahmet, Altay mücadelesinde 2 gol birden atarak 3 puana direkt etki etti. Tecrübeli oyuncu, deplasmanda kazanılan 2-1'lik Boluspor karşılaşmasında ise Burak İnce'ye asist yaptı.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

KIRMIZI-LACİVERTLİ ekibin bu sezon topladığı 13 puanın 6'sında büyük pay sahibi oldu. Gurbetçi oyuncu Türkiye'de uzun yıllar Adanaspor forması giydi. Fethiye'de görev yapan 28 yaşındaki oyuncu TFF 1. Lig'de 128 maçta 22 kez gol sevinci yaşadı.

BURAK HAKERLER