Altınordu kaçamadı

TFF Birinci Lig'de zirve hesapları yapan Altınordu, deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. 13. dakikada Muhammed Mert topu savunmanın arkasına havalandırdı, Ufuk Budak soldan kale sahasına kafayla çevirdi, Ahmet Dereli çok yakın mesafeden kafayı vurdu, üstten aut. 15'te Burak Çalık'ın şutunda kaleci Erhan Erentürk gole izin vermedi. 27'de Furkan Çil'den sıyrılan Nadir Çiftçi ceza sahası yayına kadar sokulup çok sert vurdu top üst direkten döndü. 35'te savunmanın arkasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Nadir Çiftçi vurdu, top bu kez yan direkten döndü.

A.ORDU SKORU KORUYAMADI

57'de Furkan Metin sağdan ceza sahasına gönderdi, Ahmet İlhan Özek nefis bir kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1. 58'de ceza sahasına sağdan gönderilen topa Nadir Çiftçi kafayı vurdu, arka direğe doğru giden topu kaleci Erhan Erentürk uçarak kontrol etti. 65'te Gökhan Alsan oyuna girer girmez yayın üzerinde kaptığı topu sol çapraza çıkardı, Burak Çalık gelişine yerden köşeye doğru vurdu: 1-1. 81'de Muhammed'in pasıyla yayın üzerinde topla buluşan Metehan'ın şutundan sonuç çıkmadı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.



DÖRT EKSİK VARDI

Altınordu'da 3 futbolcu kovid-19'a yakalandığı için Samsunspor mücadelesinde forma giyemedi. Oğulcan Ülgün, Kahraman, Yiğithan Güveli ve Yusuf Arslan kadroya alınmadı. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'a gol atan Hüsamettin Yener ise Samsun'da yedek kulübesine çekti. Eroğlu, Hüsamettin'e maç içinde şans vermedi.



EROĞLU GENÇLERİ SAHAYA SÜRDÜ

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Samsunspor karşısında ilk 11'de Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) patentli Furkan Metin, Yusuf Can Esendemir ve Burak İnce'ye görev verdi. Furkan-Yusuf Can ikilisi bu sezon ilk kez A Takım formasını 11'de giydi. İkinci yarının hemen başında Ahmet Dereli'nin yerine oyuna giren Özgür Deryol da ilk kez A Takım'ın bir lig karşılaşmasında sahaya çıktı. Samsunspor deplasmanında maç kadrosunda ALFA'dan toplam sekiz oyuncu yer aldı.