Oğulcan’a hücum

TÜRK futboluna yetiştirdiği oyuncularla Avrupa ve Süper Lig kulüplerinin radarından çıkmayan Altınordu'yu İstanbul kulüpleri yakın takibe aldı. Kırmızı-lacivertli ekibin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi. Genç yaşına rağmen üç sezondur takımın değişilmez isimlerinden olan futbolcu için üç büyüklerin devre arası transfer döneminde kırmızı-lacivertli kulübün kapısını çalması bekleniyor. ALTINORDU altyapısından yetiştirdiği oyuncunun bonservisini 1 milyon Euro belirledi. Kırmızı- lacivertli kurmayların 22 yaşındaki defansif orta sahanın bir sonraki satışından da yüzde 25 pay istediği öğrenildi. Yaz transfer döneminde Trabzonspor'da Oğulcan için devreye girmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Yaz döneminde İzmir temsilcisi 700 bin Euro istemiş, Karadeniz ekibi ise 500 bin Euro teklif etmişti.