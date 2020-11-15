Altınordu’nun sigortası

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'nun geçen sezon devre arasında Balıkesirspor'dan transfer ettiği Furkan Çil bu sezon takımın değişilmez ismi oldu. Merkez orta sahada görev yapan 27 yaşındaki futbolcu ligdeki 8 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun gözüne giren deneyimli oyuncu 662 dakika sahada kaldı. Geçen sezon görev yaptığı 13 resmi maçın 11'in de sahaya onbirde çıkan tecrübeli oyuncu 2020-2021 sezonunda formayı kaptı. SARAYKÖY 1926, Derincespor, Düzcespor, Bayrampaşaspor ve Balıkesirspor kulüplerinde forma giyen Furkan Çil, merkez orta sahanın yanı sıra önlibero ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Başarılı futbolcu Altınordu'da 22 resmi karşılaşmada forma giydi ve 1 asist yapma başarısını gösterdi. İzmir ekibinde orta sahada defansif olarak görev yapan Furkan rakiplerinin kritik ataklarını keserek ekibinin sigortası olarak Eroğlu'nun güvenini kazandı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ