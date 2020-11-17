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’ya sert rakip

ekibi erteleme maçında bugün ’nda Bandırma ile 13.30’da karşılaşacak.

Altınordu’ya sert rakip
Giriş Tarihi: 17.11.2020

TFF 1. Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada Ümraniyespor ve Yılport Samsunspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Altınordu, bugün evinde Bandırmaspor'la kozlarını paylaşacak. Bornova Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 8. hafta erteleme maçını Ramazan Keleş yönetecek. Karşılaşma beIN Sports Max HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. İzmir ekibinde iyileşen stoperler Yusuf Yalçın, Kahraman ve Yiğithan görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Tedavisi süren sol kanat Yiğit Emre, sağ bek Emre Nefiz ve ön libero Oğulcan kadroda yer almayacak. İki takım arasında 31 Ekim Cumartesi günü İzmir'de oynanması gereken karşılaşma, 30 Ekim'de kentte meydana gelen deprem nedeniyle ertelenmişti.

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