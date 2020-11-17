Altınordu’ya sert rakip

TFF 1. Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada Ümraniyespor ve Yılport Samsunspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Altınordu, bugün evinde Bandırmaspor'la kozlarını paylaşacak. Bornova Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 8. hafta erteleme maçını Ramazan Keleş yönetecek. Karşılaşma beIN Sports Max HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. İzmir ekibinde iyileşen stoperler Yusuf Yalçın, Kahraman ve Yiğithan görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Tedavisi süren sol kanat Yiğit Emre, sağ bek Emre Nefiz ve ön libero Oğulcan kadroda yer almayacak. İki takım arasında 31 Ekim Cumartesi günü İzmir'de oynanması gereken karşılaşma, 30 Ekim'de kentte meydana gelen deprem nedeniyle ertelenmişti.