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'nun eski başkanlarından hayatını kaybetti

Son dakika... 'nun eski başkanlarından , hayata gözlerini yumdu. İşyapan, 2 senedir rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyordu.

Altınordu'nun eski başkanlarından Cavit İşyapan hayatını kaybetti

18.11.2020, 16:02

Altınordu Spor Kulübü Derneği eski başkanlarından Cavit İşyapan, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Cavit İşyapan'ın cenazesinin ikindi namazına müteakip Gülbahçe Köyü Camisi'nden kaldırılacak.75 yaşında hayatını kaybeden İşyapan, 2 senedir rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyordu.

ALTINORDU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
İşyapan'ın vefatıyla ilgili açıklama yayınlayan Altınordu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Altınordu Spor Kulübü Derneği eski başkanlarından Cavit İşyapan'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."
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