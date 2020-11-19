Altınordu şahlandı

TFF Birinci Lig'de geçen sezon kümede kalma savaşı veren Altınordu bu sezon yenilenen kadrosuyla Süper Lig yarışına ortak oldu. İzmir temsilcisi geçen sezon ligin dokuzuncu haftasında 5 puanla 17. sırada düşme hattında yer alıyordu. Kırmızı-lacivertiler, 2020- 2021 sezonunda ise bambaşka bir kimliğe büründü. Altınordu ilk 9 haftada 17 puana ulaşırken sıralamada üçüncü sıraya yerleşti. Süper Lig yarışında, "Bende varım" mesajını verdi.



GENÇLERE BÜYÜK ALKIŞ GELDİ

Uzun yıllardır Play-Off'a kalmayı son haftalarda kaçıran Altınordu bu sezon ilk 2 yarışının yanı sıra, vitrine çıkardığı gençler sayesinde de büyük alkış aldı. İzmir ekibi, kritik Bandırma maçında Furkan Metin, Yusuf Can Esendemir, Burak İnce ve Enis Destan'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Gençler galibiyette baş rolü oynadı.



ÜÇ PUAN OĞULCAN'A HEDİYE

ALTINORDULU futbolcular, Bandırmaspor galibiyetini korona virüs testi pozitif çıkması nedeniyle izolasyonda olan ön libero Oğulcan Ülgün'e armağan etti. Kırmızı lacivertli ekibin ikinci golünü atan Metehan, sevincini Oğulcan'ın forma numarası olan 8'i el işareti yaparak yaşarken, bitiş düdüğünden sonra ise Oğulcan Ülgün'ün forması ile toplu halde objektiflere poz verildi.



EROĞLU: "ÖZGÜVEN KAZANDIK"

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Bandırmaspor önünde çok önemli bir üç puan kazandıklarını belirtti. Eroğlu, "Hiçbir maç kolay değil. Bizim elde ettiğimiz bu galibiyetin önümüzdeki maçlar için hem moral motivasyon hem özgüven anlamında ilerideki maçlara yansıması olacaktır. Şimdi tek düşüncemiz İstanbulspor karşılaşması" dedi.