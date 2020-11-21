Altınordu’nun rakibi Boğa

TFF 1. Lig'de hafta içinde evinde oynadığı erteleme maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0 yenerek zirve yarışındaki iddiasını tekrar kanıtlayan Altınordu bugün kendisi gibi 17 puanı bulunan İstanbulspor'u konuk edecek. Bornova Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 10. hafta mücadelesinde Suat Arslanboğa düdük çalacak. Önemli mücadele TRT Spor ve beIN Max 1'den naklen yayınlanacak. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında stadyuma seyirci alınmayacak. Altınordu'da sakatlıkları bulunan sol kanat Yiğit Emre Çeltik ile sağ bek Emre Nefiz kadroda yer almayacak.

GÖZÜNÜ YÜKSEKLERE DİKTİ

LİGDE 8 maçta 18 puan toplayan Tuzlaspor ve yine 8 maç oynayan İstanbulspor'un averajla gerisinde 9 maçta 17 puanla üçüncü sırada bulunan İzmir ekibi, rakibini yenerek zirveyi eline geçirmeyi hedefliyor.