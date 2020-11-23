Altınordu’nun gözü Süper Lig’de

TFF 1. Lig'de sahasında Süper Lig yarışındaki rakiplerinden İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu'da keyifler yerinde. İzmir ekibi sezon başında belirlediği Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerliyor. Bu sezon ligde oynadığı 10 maçta 20 puan toplayarak maç başına 2 puan ortalaması yakalayan İzmir temsilcisi, zirve yarışına ağırlığını koydu. Üst üste 7'nci sezonunu geçirdiği Birinci Lig'de daha önce 4 kez Play-Off'u son anda ıskalayan kırmızı lacivertliler, bu kez ilk 2 için iddialı olduğunu gösterdi.



SAHASINDA YENİLMİYOR

Bornova Stadı'nda çıktığı son 4 karşılaşmayı kazanarak 12 puan toplayan Altınordu, iç saha performanslarına göre lider konumuna geldi. Prensip gereği kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan kırmızı lacivertliler, altyapıdan yetişen gençleriyle başarı yakalayarak alkış topladı. İzmir ekibi İstanbulspor önüne 23.5 yaş ortalamasıyla oluşan ilk 11'le çıktı. Altınordu lige özkaynaklarına yüzde 47 şans vererek yeni yıldız adaylarını vitrine çıkartıyor.



BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Altınordulu futbolcular, İstanbul galibiyeti sonrası kadroda yer alamayan takım arkadaşlarını unutmadı. Kovid-19 testleri pozitif çıkan Muhammed, Ahmet Dereli ve Metehan'ın yanı sıra son testi negatif çıkan Oğulcan ile sakatlıkları bulunan Yiğit ve Emre Nefiz forma giyemedi. Takım arkadaşlarının isimlerinin yazılı olduğu formaları açıp kendilerine destek oldu. Bu fotoğraf üzerine kulüp, "Birlikte Başaracağız" mesajını verdi.



EROĞLU: YOLUN BAŞINDAYIZ

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, çıkışlarının devam edeceğine inandığını vurgulayarak, "Daha yolun başındayız. Önümüzde şimdi daha zorlu bir süreç var. Kazanıp adım adım devam etmeliyiz" yorumunu yaptı. Başarılı teknik adam, "Kovid-19 ve sakatlıklar nedeniyle kadromuzu oldukça fazla değiştirmek zorunda kalırken rakibe göre pozisyon almayı tercih ettik. Bekleme oyunu oynayıp hızlı hücumlarla fırsat yaratmayı planladık. Topa hakim olan İstanbulspor gibi görünse de oyunu yönlendirdik ve önemli bir galibiyet elde ettik" dedi.