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Haberler Altınordu Çorum FK, kupa maçına çıkmadı! Altınordu-Çorum FK maçı tatil edildi

Çorum FK, kupa maçına çıkmadı! Altınordu-Çorum FK maçı tatil edildi

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Çorum FK, korona virüs testi pozitif çıkan 17 futbolcusunun karantina süreci devam ettiği için 4. Tur'daki Altınordu maçına çıkmadı.

Çorum FK, kupa maçına çıkmadı! Altınordu-Çorum FK maçı tatil edildi

İHA

25.11.2020, 15:39

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Altınordu-Çorum FK maçı öncesinde hakemler ve Altınordulu futbolcular ısınma hareketlerini gerçekleştirdi. Ancak konuk takımın gelmemesi nedeniyle seremoninin ardından müsabaka, hakem Alper Akarsu tarafından tatil edildi.
Çorum FK Sportif Direktörü İsmail Atalay Baydur, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) karantinadaki 17 oyuncularını akredite etmemesi sebebi ile Altınordu maçına katılamayacaklarını açıklamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 1 Ekim'de kupa maçları öncesinde A takım listesindeki oyuncu sayısı korona virüs nedeniyle 14'ün altına inerse müsabakanın ertelenmemesine, bu nedenle maça çıkamayan takımın hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti. Bu karar nedeniyle, Altınordu'nun 3-0 hükmen galip sayılarak bir üst tura çıkacağı ifade edildi.

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