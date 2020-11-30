Gençler Eskişehir önünde görev yaptı

ALTINORDU Futbol Akademisi'nden (ALFA) Furkan Metin, Yusuf Can Esendemir, Oğulcan Ülgün ve Burak İnce forma giyerken kadroda yine ALFA patentli toplam sekiz oyuncu yer aldı. Oyuna girdikten 3 dakika sonra fileleri sarsan Oğuzhan Akgün, kırmızı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı. Eskişehir deplasmanında kayıp yaşamayan Altınordu yenilmezlik serisini 6 karşılaşmaya çıkardı.