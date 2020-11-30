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Haberler Altınordu Gençler Eskişehir önünde görev yaptı

Gençler önünde görev yaptı

Gençler Eskişehir önünde görev yaptı
Giriş Tarihi: 30.11.2020

ALTINORDU Futbol Akademisi'nden (ALFA) Furkan Metin, Yusuf Can Esendemir, Oğulcan Ülgün ve Burak İnce forma giyerken kadroda yine ALFA patentli toplam sekiz oyuncu yer aldı. Oyuna girdikten 3 dakika sonra fileleri sarsan Oğuzhan Akgün, kırmızı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı. Eskişehir deplasmanında kayıp yaşamayan Altınordu yenilmezlik serisini 6 karşılaşmaya çıkardı.

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