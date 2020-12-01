Altınordu mucizesi

TFF Birinci Lig'de İzmir'in köklü takımı Altınordu adeta bir mucize yaratıyor. Ligde 11. haftayı geride bırakan kırmızı-lacivertliler, Eskişehir'i de deplasmanda 2-0 yenerek 23 puana yükselerek zirvedeki saltanatını ilan etti. Altyapıya yaptığı yatırımla yetiştiricilik rolü üstlenen, Türk futboluna sayısız yıldız kazandıran, yabancı oyuncu transferine karşı olarak ligde tamamen yerli oyuncularla mücadele eden ve sadece 8 milyon liralık yıllık bütçesi ile dev yatırımlı ekipleri geride bırakan İzmir ekibinin bu başarısı Türkiye'de büyük alkış topladı.

9 EKSİKLE MAÇA ÇIKTI

Son 4 sezonda Play-Off trenini son hafta averaj veya 1 puan farkıyla kaçıran kırmızı-lacivertliler, ilk kez liderlik koltuğuna oturduğu 1. Lig'de Süper Lig hedefine çok yaklaştı. Eskişehirspor karşılaşmasında da çoğu as kadroda forma giyen Kovid-19 tedavisi gören altı oyuncu ve 3 eksiğe rağmen galip gelen İzmir temsilcisi gözünü Süper Lig'e çevirdi.



EROĞLU: BAŞARININ KAYNAĞI SİSTEM

ALTINORDU'NUN tecrübeli teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, takımın yaşadığı başarıyı sisteme bağladı. Hem yetiştiricilik, hem de yarışmacı kimliğini benimseyerek zor olanı yaptıklarını belirten Eroğlu, "Oyuncuya endeksli değil, sistemin ön planda olduğu bir formatı benimsedik. Bireysel beceriler değil, oyuncunun sistem içindeki uyumu önemli. Hem altyapıdan çıkardığımız gençler, hem de dışarıdan gelen tecrübeli oyuncular ezberlettiğimiz oyun planını uyguluyor. Benim ağzımdan 'oyuncularım eksikti, şu kadar sakat oyuncum var' lafını duyamazsınız. Her oyuncu bizim için aynı değerdedir. Aslında daha önceki yıllarda da çok başarılıydık. Ancak bu kez bu sistemi daha erken skora yansıtmayı başardık" şekilnde konuştu.

BURAK HAKERLER