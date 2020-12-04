Lider Altınordu duvar ördü

TFF 1. Lig'de tarihinde ilk kez aldığı liderliği iki haftadır koruyan Altınordu, son üç maçta kalesine duvar ördü. 30 Ekim'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenen maçta Bandırmaspor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-lacivertli ekip, İstanbulspor'u 1-0 ve Eskişehirspor'u ise 2-0 yenerek kalesini gole kapadı. Altınordu, geride kalan 11 haftada kalesinde 11 gol görürken en az gol yiyen 5 ekipten biri oldu. 5 karşılaşmada gol yemeyen Altınordu'da stoper Sinan, ligde 11, kupada 1 maçta toplam 1080 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi. Altyapı patentli stoperler Yusuf Yalçın ve Yusuf Can ile Furkan Metin genç yaşlarına rağmen takımın önemli birer parçası olmayı başardı. Sol bek Ufuk, sağ bek Alper, stoperler Kahraman ve Yiğithan aldıkları sürelerle defansın başarısında pay sahibi oldu.