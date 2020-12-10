Altınordu kaçamadı

TFF Birinci Lig'de zirve mücadelesi veren Altınordu, güçlü rakibi Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 8. dakikada Dibba'nın ortasında Mehmet Akyüz'ün şutunda top savunmadan sekip sola açıldı. Dibba bu kez soldan ortaladı, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 9'da ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Metehan, iki rakibinden nefis sıyrıldı ve plaseyle topu filelere gönderdi: 0-1. 21'de Erkan Zengin ceza sahası yayı ön çizisine yaklaşıp yerden köşeye doğru vurdu, kaleci Erhan Erentürk'ün çabasına rağmen top filelere gitti: 1-1. 24'te Sinan Kurt'un pasında savunmanın arasında topla buluşan Amat Dibba vurdu top yan ağlarda kaldı. 44'te Traore'nin vuruşunda Yusuf Yalçın mutlak golü önledi.

KALECİ ERHAN İZİN VERMEDİ

50'de Ahmet Dereli'nin yayın üzerine çıkardığı topla buluşan Metehan içeriye girip vurdu, top kalecinin bacak arasından döndü, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 66'da Sinan Kurt'un pasında topla buluşan Erkan Zengin ceza sahası sol çaprazından sert vurdu, meşin yuvarlak üst direkten döndü. 80'de Volkan Şen savunmanın arasına oynadı, Yunus karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci Erhan tam zamanında açıyı daraltıp mutlak gole izin vermedi. 90'da Metehan sol çizgide iki rakibini geçip Ahmet İlhan'a topu aktardı, bu oyuncunun arka direğe kestiği topu savunma son anda araya girerek uzaklaştırdı. Karşılaşma 1-1 tamamlandı.



DEPLASMANDAKİ 3. BERABERLİK

Altınordu, dünkü sonuçla birlikte bu sezon deplasmandaki 3. beraberliğini aldı. Kırmızı-lacivertli ekip daha önce Ümraniye ve Samsunspor virajlarından yine 1-1'lik sonuçla ayrılmıştı. İzmir ekibi kazandığı 1 puanla yine deplasmandaki 12. puanını elde etti. Dış sahada sadece Adanaspor'a yenilen ekip 3 beraberlik dışında 3 kez de galibiyete imza attı.