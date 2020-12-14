Altınordu nefes aldı 3-2

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Altınordu, sahasında Akhisarspor'u 3-2 yendi. 6'da Metehan'nın pasında topla buluşan Muzaffer rakibinden çok şık bir çalımla sıyrıldı, içeriye girip sağ çaprazdan uzak direk dibine plaseledi: 1-0. 15. dakikada Metehan'ın soldan ortasında savunmadan seken topa sağ çaprazdan Furkan Metin vurdu: 2-0. 24'te Çekdar Orhan sağ çaprazdan ceza sahasına girip ortaya çevirmek istedi ama Muzaffer'in ayağından seken top yön değiştirip filelere gitti: 2-1.

KALECİ ERHAN ÇOK İYİYDİ

46. dakikada topla buluşan Ahmet İlhan ceza sahasında Kadir Keleş'in müdahalesi ile kendini yerde bulunca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ahmet İlhan Özek skoru 3-1'e getirdi. 90+5. dakikada Hadzic yayın üzerinden sert vurdu, üst direğe çarpan top filelere gitti: 3-2. Akigo müsabakayı 3-2 kaybetti.



İKİ FUTBOLCU SAKATLANDI

Altınordu'da ikinci yarıda Ufuk Budak ve Oğulcan Ülgün sakatlanarak oyundan çıktı. Maçın 15. dakikasında rakip fileleri havalandıran Furkan Metin, Altınordu A Takım formasıyla ilk golünü attı. Skoru 3-1'e getiren golü kaydeden Ahmet İlhan Özek ise sevincini, karilk kayşılaşmayı tribünden izleyen genç oyuncu Yiğit Emre Çeltik ile paylaştı. Maçın önemli bölümü şiddetli yağmur altında oynandı.



EROĞLU DEĞİŞTİRDİ

Altınordu'da tedavi süreçleri devam eden Emre Nefiz ile Yiğit Emre kadroda yer alamadı. İlk 11'de Altınordu Futbol Akademisi patentli Furkan, Yusuf Arslan, Yusuf Can Esendemir, Oğulcan Ülgün ve Muzaffer Kocaer görev yaparken, maç kadrosunda ise toplam 9 genç bulundu. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Adana Demir maçında 11'de forma giyen Furkan'ın yerine ise bu kez orta alanda Muzaffer Kocaer'i görevlendirdi.