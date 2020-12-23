Altınordu büyük fırsat tepti

TFF 1. Lig'de zirveyi paylaştığı Tuzlaspor'un deplasmanda Adana Demirspor'a kaybettiği 15. haftada konuk olduğu Giresunspor'a 2-0 yenilen Altınordu, liderlik koltuğuna oturma fırsatını kaçırdı. Giresunspor aldığı bu galibiyetle 29 puana ulaşıp zirvenin yeni sahibi olurken, İzmir ekibi 27 puanda kalarak averajla 5'inci sıraya geriledi. Ligde 27 puanı bulunan 4 takımdan biri olan kırmızı- lacivertliler, ilk yarının son iki haftasında Tuzlaspor (D) ve Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek.

TÜM RİSKLERİ ALDIK

Giresun'da kötü zeminden yakınan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Zeminin kötü oluşu pas trafiğini olumsuz yönde etkiledi. Tüm maçın odağına bunu koymuyorum ancak zemin, 1. Lig'de liderliğe oynayan iki ekibin mücadelesine yanıt vermedi. İlk 45 dakikayı tehlikesiz bir şekilde geçtikten sonra rakibimizin üzerimize geleceğini ve arkada boşluklar bırakacağını biliyorduk. Oğulcan'ın tedavi gördüğü sırada oyuncu eksikliğinden pozisyon alamadık, gol yedik. 1-0 geriye düştükten sonra dengeyi korumak adına risk aldık, pozisyon bulduk fakat değerlendiremedik. Sonuçta 2-0 kaybederek liderlik fırsatını kullanamadık" dedi.



UFUK BUDAK'IN DURUMU BELİRSİZ

Altınordu'da Giresunspor maçında 70. dakikada sakatlanarak oyunu sedye ile terk eden Ufuk Budak'ın Tuzlaspor önünde oynayıp oynamayacağının belirsiz olduğu bildirildi. Tecrübeli savunma oyuncusunun sol ayak üst adalesinden sakatlık geçirdiği ve bugün yapılacak kontroller sonunda son durumunun netlik kazanacağı açıklandı. Kırmızı-lacivertliler cumartesi günü deplasmanda zirve yarışındaki rakiplerinden Tuzlaspor ile deplasmanda mücadele edecek.