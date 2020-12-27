Altınordu tuz buz

TFF 1. Lig'de zirve yarışı veren Altınordu deplasmanda Tuzlaspor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın 28. dakikasında tedavi için saha kenarında olan Ahmet Yazar içeriye girer girmez topla buluştu soldan ceza sahasına girdi. Savunma oyuncularınran sıyrılıp topu ağlara yolladı: 1-0. Altınordulu futbolcular, Ahmet Yazar'ın izin almadan sahaya girdiği itirazında bulundu. 35'te Hüseyin Altuğ'un soldan ortasında Enis'in kafasında top ağlara gitti: 1-1. 41'de Thuram'ın şutunda top önce yan direğe çarparak açıldı, sonra kaleci Erhan'a vurarak filelere gitti: 2-1.

İKİNCİ YARIDA İKİ KIRMIZI ÇIKTI

50'de sağ taç çizgisi üzerinde Furkan Metin'den topu söken Ahmet Yazar hızla ceza sahasına girip vurdu: 3-1. 60'da orta alanda Aias Aosman'a müdahalede bulunan Kahraman Demirtaş, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 68'de Oğulcan'a sert giren Erdem, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 90+3'te Aias Aosman ceza sahasına sağ çaprazdan yaklaşıp yerden uzak köşeye vurdu: 4-1. Maç bu skorla sona erdi.



ÜÇ PUANA HASRET KALDI

TFF 1. Lig'de zirve yarışı içinde olan Altınordu son iki maçında sahadan puansız ayrıldı. Kırmızı-lacivertliler, Giresunspor'un ardından dün de Tuzlaspor'a yenildi. 27 puanda kaldı ve ilk iki yarışında ağır yara aldı. Altınordu 11'inde Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) patentli beş oyuncu yer alırken, kadroya ise toplam 11 genç girdi. Altınordu formasını uzun süre giyen Arif Morkaya, eski takımına karşı görev yaptı.