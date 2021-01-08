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’da hedef Recep

ekibi, ’dan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ’ı yakın takibine aldı.

Altınordu’da hedef Recep

8.1.2021

TFF 1. Lig'de zirve yarışı içinde olan Altınordu devre arasında takviye yapmak için Bursaspor'dan Recep Aydın'ı radarına aldı. Bu sezon Bursaspor'da düzenli olarak forma giyemeyen 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun İzmir ekibinin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Gençlerden kurulu Bursaspor'da 11'de banko görev yapamayan deneyimli oyuncu, Bursa formasıyla 14 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı. Recep, kariyerinde Konyaspor, Giresunspor, Bursaspor, Karabükspor ve Ümraniyespor kulüplerinde görev yaptı.

BURSA İLE FESİH YAPACAK
TFF 1. Lig'de 206 karşılaşmada 28 kez rakip fileleri havalandıran başarılı oyuncu, 16 gol pası verme başarısını gösterdi. Recep Aydın'ın Bursaspor ile sözleşmesini fesih edip İzmir ekibine imza atması bekleniyor. Kırmızı-lacivertliler daha önce Muhammed Mert, Alper ve Oğuzhan ile yollarını ayırmıştı. İzmir temsilcisi, cuma günü tesislerinde toplanarak Kovid-19 testi yaptıracak ve ardından cumartesi günü kampa girecek.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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