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’da Ertuğrul gitti

Yönetim, ’den transfer ettiği 17 yaşındaki genç file bekçisi ile yollarını ayırdı, ’i de A takıma aldı.

Altınordu’da Ertuğrul gitti

11.1.2021

TFF 1. Lig'de Altınordu'nun sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği kaleci Osman Ertuğrul Çetin, kulüple yollarını ayırdı. Kırmızı-lacivertlilerle 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan ancak forma şansı bulamayan 17 yaşındaki file bekçisinin İzmir'deki macerası kısa sürdü. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Ertuğrul'un yeniden Fenerbahçe'ye döneceği belirtildi. İzmir ekibi, üçüncü kaleci olarak altyapıdan genç eldiven Emirhan Emir'i A takıma dahil etti. Altınordu'da takımdan ayrılan sağ bek Alper Tursun, karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesini feshetti.

İKİ OYUNCU DA KULÜP ARIYOR
BU arada İstanbul temsilcisi Beşiktaş'tan kiralanan sol kanat Oğuzhan ve orta saha oyuncusu Muhammed kendilerine kulüp arıyor. Altınordu yönetiminin Hollanda ekibi Villem'de forma giyen orta saha oyuncusu Görkem Sağlam'ı istediği ifade edildi.

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