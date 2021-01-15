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Haberler Altınordu Altınordu'ya gurbetçi takviye

'ya gurbetçi takviye

'nın Saint Etienne takımından 1.5 yıl önce gelen 2002 doğumlu , profesyonel sözleşme imzaladı. Futbola başladığı Saint Etienne'de 7 yıl forma giyen ve yaklaşık 1.5 senedir altyapısında futbol eğitimi alan Kenan, pozisyonunda görev yapıyor. Gurbetçi oyuncunun imza törenine ALFA Direktörü ile Eğitim Direktörü katılırken, baba , kardeş ve kuzen da eşlik etti.

Altınordu'ya gurbetçi takviye

15.01.2021, 10:49

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 1,5 yıldır altyapıda forma giyen Kenan Fakılı ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, futbola Fransa'nın Saint Etienne takımında başlayan ve yaklaşık 1,5 yıldır Altınordu Futbol Akademisinde (ALFA) yer alan 2002 doğumlu Kenan Fakılı'nın profesyonel yapıldığı belirtildi.

Kenan Fakılı'nın imza törenine ALFA Direktörü Halit Eroğlu, eğitim direktörü Hande Özel ve ailesi katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halit Eroğlu, emek verdikleri gençlerin profesyonel sözleşme imzalamalarının ve A takıma yükselmelerinin gurur verici olduğunu kaydetti.

Kenan Fakılı'nın 7 yıl Saint Etienne'de eğitim aldıktan sonra ALFA'ya kısa sürede adapte olduğunu belirten Eroğlu, "Şimdi artık önünde çok daha zorlu bir yol var. Her zamankinden fazla çalışmalı ve istemeli ki o yolu da başarılı bir şekilde yürüsün." ifadelerini kullandı.

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