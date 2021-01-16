Altınordu’ya takviye

ALTINORDU Futbol Akademisi'ne (ALFA) Fransa'nın Saint Etienne takımından 1.5 yıl önce gelen 19 yaşındaki Kenan Fakılı, profesyonel sözleşme imzaladı. Futbola başladığı Saint Etienne'de 7 yıl forma giyen ve yaklaşık 1.5 senedir İzmir ekibinin altyapısında futbol eğitimi alan Kenan, kanat forvet pozisyonunda görev yapıyor. Gurbetçi oyuncunun imza törenine ALFA Direktörü Halit Eroğlu ile eğitim direktörü Hande Özel katılırken, baba Taner Fakılı, kardeş Dilhan Fakılı ve kuzen Celal Doğan da eşlik etti. ALFA Direktörü Halit Eroğlu, "Bir yandan emek verdiğimiz gençlerin profesyonel sözleşme imzalamaları ve diğer yandan da A takıma yükselmeleri bizler için gurur verici" dedi.

HALİT EROĞLU: UZUN BİR YOLU VAR

KENAN'IN önünde çok daha zor bir yol olduğunu belirten Halit Eroğlu şöyle devam etti: "Kenan, her zamankinden daha fazla çalışmalı ve istemeli ki o yolu da başarılı bir şekilde yürüsün. Genç oyuncumuzun A takımda da başarılı olacağına inanıyoruz."