Bornova’da yeniler sahne aldı

TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk maçında dün İzmir derbisinde Bornova Stadı'nda Altınordu ve Menemenspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi konumunda olan Altınordu, ara transferde Bursaspor'dan kadrosuna kattığı orta saha Recep Aydın'a dün ilk 11'de şans verdi. Menemenspor ise sezonun ilk yarısında kadrosunda bulunduğu oyunculardan kurulu bir ekipte sahaya çıktı. Sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri kaleci Batuhan Ahmet Şen, gurbetçi Okan Yılmaz, Simon Zenke ve Hamza Ok yedek soyundu. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, gribal enfeksiyondan yeni çıkan takım kaptanı Sinan Osmanoğlu'nu yedek soyundurdu. Savunmanın göbeğinde Kahraman ve Yusuf Yalçın Arslan'a şans verdi. Altınordu'da bir hafta önce profesyonel olarak A Takıma çıkan 2003 doğumlu Emircan Gürlük dün ilk 11'de sahaya çıktı. Kariyerinin ilk profesyonel maçında İzmir derbisinde forma giydi.