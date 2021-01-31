Altınordu, Bursa'da uzatmalarda güldü

TFF 1'inci Lig'in 19'uncu haftasında Altınordu, deplasmanda geriye düştüğü maçta Bursaspor'u uzatma anlarında bulduğu golle 2-1 yendi. Maçta gol perdesini 36'ncı dakikada Batuhan Kör açarken, soyunma odasına Bursaspor 1-0'lık üstünlükle gitti. İkinci yarıda bambaşka bir görüntü çizen Altınordu, 68'inci dakikada deneyimli oyuncusu Ahmet İlhan Özek ile eşitliği sağladı. 90+5'inci dakikada ise sahneye çıkan genç oyuncu Enis Destan, attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından Bursaspor'un ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, Altınordu da 4 maç aradan sonra kazandı. Altınordu puanını 31'e yükseltti, Bursaspor 30 puanda kaldı.