  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Altınordu Altınordu, Bursa'da uzatmalarda güldü

Altınordu, Bursa'da uzatmalarda güldü

, . Lig'in 19. hafta maçında Altınordu'yu konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip, uzatmalarda bulduğu golle 2-1 kazandı.

Altınordu, Bursa'da uzatmalarda güldü
DHA

31.01.2021, 21:21 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021, 21:25

TFF 1'inci Lig'in 19'uncu haftasında Altınordu, deplasmanda geriye düştüğü maçta Bursaspor'u uzatma anlarında bulduğu golle 2-1 yendi. Maçta gol perdesini 36'ncı dakikada Batuhan Kör açarken, soyunma odasına Bursaspor 1-0'lık üstünlükle gitti. İkinci yarıda bambaşka bir görüntü çizen Altınordu, 68'inci dakikada deneyimli oyuncusu Ahmet İlhan Özek ile eşitliği sağladı. 90+5'inci dakikada ise sahneye çıkan genç oyuncu Enis Destan, attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından Bursaspor'un ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, Altınordu da 4 maç aradan sonra kazandı. Altınordu puanını 31'e yükseltti, Bursaspor 30 puanda kaldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu, Bursa'da uzatmalarda güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.