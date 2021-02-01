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Altınordu'dan altın değerinde galibiyet

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda kendisi gibi tamamı Türk oyuncularından kurulu ve altyapı ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden Bursaspor'u 1-0 geriye düştüğü 2-1 mağlup eden Altınordu, 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandırarak ilk 6 yarışına yeniden ortak oldu.