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Haberler Altınordu Altınordu’da Metehan döndü

’da Metehan döndü

Altınordu’da Metehan döndü

5.2.2021

1. Lig'de pazar günü evinde Bolu ile oynayacağı maça odaklanan Altınordu'da Ahmet İlhan'ın sakatlanması keyifleri kaçırırken, Metehan'ın iyileşmesi teknik heyete teselli oldu. Bursa deplasmanında attığı golün ardından sakatlık yaşayan Ahmet İlhan'ın sağ üst arka adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edildi. Tecrübeli futbolcu en az 4 hafta tedavi görecek. Sol üst arka adalesindeki ödem nedeniyle Menemen ve Bursa maçlarında forma giyemeyen Metehan ise tedavisini tamamlayıp takıma katıldı.

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