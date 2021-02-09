Altınordu gençleriyle bir harika

TFF 1. Lig'de deplasmanda aldığı 2-1'lik Bursaspor galibiyetinin ardından evinde Boluspor'u da aynı skorla dize getiren Altınordu'da galibiyeti getiren golleri altyapı patentli iki futbolcunun atması çifte gurur yaşattı. Bursa zaferinin kahramanı olan 18 yaşındaki forvet Enis Destan, Boluspor filelerine bıraktığı golle toplamda 4 gole ulaşırken, frikikten gol sevinci yaşayan 17 yaşındaki Burak İnce ise gol sayısını 3'e çıkardı. "İki öz kaynak oyuncumuz Enis ve Burak İnce'nin gol atması ayrı bir gurur" diyen teknik direktör Eroğlu, "Bolu, devre arasında kadrosunu güçlendirdi. Maça iyi başlayıp ilk yarım saatte skoru bulmak ve rakibimizin direncini kırmayı hedeflemiştik. Bunu başardık. Son dakikaya kadar mücadeleyi bir an bile bırakmadan kazandık. Çıkışımızın sürmesi açısından çok değerli bir galibiyet elde ettik" dedi.