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Altınordu 3’te 3 peşinde

Son iki maçını kazanan İzmir ekibi, deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Maç 19.00’da.

Altınordu 3’te 3 peşinde

12.2.2021

TFF 1. Lig'de son iki maçında Bursaspor (D) ve Beypiliç Boluspor'u 2-1 yenerek çıkışa geçen Altınordu, bugün deplasmanda düşme hattında yer alan Ankaraspor'la karşı karşıya gelecek.

ÜÇ OYUNCU KADRODA YOK
OSMANLI Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Maçı hakem Emre Malok yönetecek. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan sol bek Yusuf Can, kaleci Emirhan ve sağ kanat Ahmet İlhan forma giyemeyecek. Ligde Play- Off hattının 1 puan gerisinde 8. sırada yer alan 34 puanlı Altınordu, 13 puanı bulunan 17. basamaktaki Başkent temsilcisini yenerek ilk 6 yarışını sürdürmek istiyor.
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, hiç bir rakibi hafife almadıklarını belirtti.

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