Altınordu seriye taktı

TFF 1. Lig'de üst üste Bursaspor ve Boluspor galibiyetleriyle zirve yarışı için tekrar ümitlenen Altınordu, kurtuluş mücadelesi veren Ankaraspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle geçti: 0-3. 29. dakikada Blagojevic'in serbest atışını savunma çıkardı, Mudimu'nun sert şutunu bu kez Sinan çıkardı. İki takımın da gol pozisyonu üretemediği ilk devre golsüz kapandı. 49'da Ali'nin pasında Olatunbosun'un kontrol edip vurduğu şut auta gitti. 59'da Metehen ceza alanında Ercan tarafından düşürüldü, hakem penaltı noktasını gösterdi. 60'ta atışı Enis ağlara yolladı: 0-1. 69'da Enis muhteşem vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2. 79'da Enis'in pasına Burak harika vurdu: 0-3. Altınordu, 3-0 kazanıp zirveye göz dikti.