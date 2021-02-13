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seriye taktı

Üst üste Bursa ve Bolu’yu yenerek çıkışa geçen kırmızı-lacivertli ekip ’u Enis (2) ve Burak’ın golleriyle geçti yükselişini sürdürdü.

Altınordu seriye taktı

13.2.2021

TFF 1. Lig'de üst üste Bursaspor ve Boluspor galibiyetleriyle zirve yarışı için tekrar ümitlenen Altınordu, kurtuluş mücadelesi veren Ankaraspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle geçti: 0-3. 29. dakikada Blagojevic'in serbest atışını savunma çıkardı, Mudimu'nun sert şutunu bu kez Sinan çıkardı. İki takımın da gol pozisyonu üretemediği ilk devre golsüz kapandı. 49'da Ali'nin pasında Olatunbosun'un kontrol edip vurduğu şut auta gitti. 59'da Metehen ceza alanında Ercan tarafından düşürüldü, hakem penaltı noktasını gösterdi. 60'ta atışı Enis ağlara yolladı: 0-1. 69'da Enis muhteşem vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2. 79'da Enis'in pasına Burak harika vurdu: 0-3. Altınordu, 3-0 kazanıp zirveye göz dikti.

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