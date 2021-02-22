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Altınordu’da seri bitti

Son üç maçını kazanarak çıkışa geçen İzmir ekibi evinde oynadığı maçta ile berabere kaldı, kahroldu.

Altınordu’da seri bitti

22.2.2021

SPOR Toto 1. Lig'de Bursaspor, Boluspor ve Ankaraspor galibiyetleriyle üst sıralara tırmanan Altınordu, Adanaspor'a takıldı. Evindeki maçta öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan kırmızı- lacivertliler 1-1 beraberlikle kritik 2 puan kaybetti. Galibiyet serisinin bitmesine üzüldüklerini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Üç haftalık galibiyet serisinin ardından evimizdeki maçı da kazanıp Altay ile oynayacağımız derbiye büyük bir avantajla çıkmayı hedefliyorduk.

YOLA DEVAM EDECEĞİZ
MAÇA rüzgara karşı başlamamıza rağmen istediğimiz pozisyonları bulduk. Bir oyuncumuzun saha dışında olduğu anda gelişen atakta pozisyon hatasından golü yedik" dedi. Adanaspor karşısında oyuncularının mücadeleyi bırakmadığını dile getiren deneyimli teknik adam Hüseyin Eroğlu şöyle devam etti: "İlk yarının uzatma dakikalarında bile iki net pozisyon yakaladık. Fakat kilit paslarda ve son vuruşlarda hatalar yapınca golü atamadık. Oynanan oyundan memnunum. Kazanmayı tabii ki çok isterdik ancak bu beraberlikten de dersler çıkarıp yolumuza devam edeceğiz."

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