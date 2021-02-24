Menemen’de Rasheed şov

Spor Toto 1. Lig'de son olarak alt sıralardaki önemli rakiplerinden Akhisarspor'u evinde 6-2 yenerek rahatlayan Menemenspor, yarın deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçına iddialı hazırlanıyor. Kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Ümit Karan'ın hücum hattındaki en önemli kozu Rasheed Akanbi olacak. Menemenspor'a 2 sezon önce Bölgesel Amatör Lig ekibi Foça Belediyespor'dan transfer olan Nijeryalı oyuncu son Akhisarspor maçında 3 gol birden atarak yıldızlaştı.

GOL SAYISINI 6'YA ÇIKARDI

Toplam gol sayısını 6'ya çıkaran 21 yaşındaki forvet güçlü fiziğiyle de dikkat çekmeye başladı. Ümit Karan'ın istikrarlı bir şekilde onbirde görevlendiriği genç forvetten beklentiler yükselirken, Rasheed'in Bursaspor maçında da teknik ekibe gol sözü verdiği öğrenildi. Son iki maçından 4 puan toplayan İzmir temsilcisi Bursaspor deplasmanından da üç puan alarak düşme hattından iyice uzaklaşmak istiyor.