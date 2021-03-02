Altınordu’nun gözü Şeref’te

Spor Toto 1. Lig'de son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkış yakalayan Altınordu'da gurbetçi sağ kanat Şeref Özcan, bu hafta yeniden ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor. Son olarak iç sahada oynanan Bereket Sigorta Ümraniyespor maçında yedek soyunan Şeref, ikinci yarıda Ahmet İlhan'ın yerine oyuna girerek takımının galibiyetinde pay sahibi olmuştu. İzmir ekibinde sol bek Yusuf Can'ın cezası sona erdi.

KULÜPTE ÇİFTE AYRILIK

Altınordu'da medya ilişkileri yönetmeni Ali Ergöçmez ile marka geliştirme yönetmeni Özgür Özgürengin görevlerinden ayrıldı. Medyaspor Spor İletişimi Ajansından yapılan açıklamada, Altınordu arasındaki iş birliğinin son bulduğunu belirtti. Açıklamada, "Kuruluşundan itibaren yer aldığımız, 9 yıldır birçok çalışma arkadaşımızla Türk futbolu adına güzel işler ortaya koyan Altınordu FK'ye başarılar dilerken, 15 yıllık süreçte büyük bir anlayışla bizlere destek olan medyadaki tüm dostlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.