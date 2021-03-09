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Altınordu’nun genç yıldızı Burak iddialı

İzmir ekibinin başarılı oyuncusu Burak İnce, hedeflerinin olduğunu belirtti

Altınordu’nun genç yıldızı Burak iddialı

9.3.2021

Altınordu'nun ve 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın başarılı oyuncularından Burak İnce hedefleri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Altınordu formasıyla Süper Lig'e çıkmak ve kariyerini Avrupa'da sürdürmek olduğunu belirten 17 yaşındaki yıldız oyuncu bunun için çok çalıştığını belirtti. Altınordu'nun Türkiye'nin en iyi altyapısına sahip olduğunu belirten Burak İnce, "Bu sene Play- Off hedefimiz var. Ligde takımımız çok iyi gidiyor. Genç oyuncularımız olsun, öz kaynak oyuncularımız olsun, ağabeylerimiz olsun çok iyi bir birliktelik yakaladık. Ağabeylerimiz hep bize destek oluyor. İnşallah bu sene Süper Lig'e çıkacağız. Öncelikli hedefimiz bu. Altınordu olarak hedefimiz Play-Off'tan Süper Lig'e çıkmak. Almanya ve İspanya ilgimi çeken ligler. İnşallah oralarda da oynarım" dedi.

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