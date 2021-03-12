Altınordu’da imza şov

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da altyapıdan 3 genç kaleci profesyonel sözleşme imzaladı. Altınordu Futbol Akademisi'nde (ALFA) U19-18 takımında görev alan 2004 doğumlu kaleciler Serhat Öztaşdelen, Umut Keseci ve Efe Kaan Yıldız profesyonelliğe ilk adımlarını attı. ALFA İdari Direktörü Halit Eroğlu ve Eğitim Direktörü Hande Özel'in de yer aldığı törende genç sporcuları aileleri yalnız bırakmadı.

EROĞLU'NDAN GENÇLERE ÖVGÜ

İdari Direktör Halit Eroğlu, genç eldivenlerden Umut Keseci ile Serhat Öztaşdelen'in 7 yıl, Efe Kaan Yıldız'ın ise 5 yıldır Altınordu Futbol Akademisi'nde eğitimlerini başarılı bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, "Bu süreçte aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirerek önemli bir mesafe katettiler. Ancak bundan sonra yine azimle ve daha da çok çalışarak profesyonel hayatlarına devam etmeleri gerekiyor. Şimdiden, bu yolda onlara başarılar diliyoruz" dedi. Altyapıdan geçen hafta stoper İlker Akar da profesyonel olmuştu. Öte yandan ligde 45 puanla 5. durumda bulunan Altınordu, 26. hafta mücadelesinde 15 Mart Pazartesi günü ikinci sıradaki Samsunspor'u konuk edecek.