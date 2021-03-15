  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Altınordu Altınordu - Samsunspor I CANLI ANLATIM

- Samsunspor I CANLI ANLATIM

. Lig'in 26. haftası bugün sona erecek. Play-off hattında yer alan , liderlik hesapları yapan 'u konuk ediyor.

Altınordu - Samsunspor I CANLI ANLATIM

15.03.2021, 19:06

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu oynanacak ve saat 19.00'da başlayan Altınordu - Samsunspor müsabakasını Bahattin Şimşek yönetiyor.

25 maçta 45 puanı hanesine yazdıran son haftaların formda ekibi Altınordu, 7 maçtır kaybetmiyor. İzmir ekibi, bu karşılaşmaların 5'ini kazandı, 2'sinde ise eşitliği bozamadı. Altınordu, rakibini yenerek üst sıralara yaklaşma hesapları yapıyor.

50 puanla haftaya ikinci sırada giren konuk Yılport Samsunspor ise kazanarak zirvede Giresunspor ile puanları eşitlemek istiyor. Kırmızı-beyazlılar, rakibini 3 farkla yenerse haftayı lider olarak kapayacak.

Ertuğrul Sağlam'ın ekibinin 11 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Adana Demirspor karşısında son buldu.

Son 6 dış saha maçında mağlup olmayan Samsunspor, bu süreçte 14 puan topladı. Sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu - Samsunspor I CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.