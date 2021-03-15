Altınordu - Samsunspor I CANLI ANLATIM

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu oynanacak ve saat 19.00'da başlayan Altınordu - Samsunspor müsabakasını Bahattin Şimşek yönetiyor.

25 maçta 45 puanı hanesine yazdıran son haftaların formda ekibi Altınordu, 7 maçtır kaybetmiyor. İzmir ekibi, bu karşılaşmaların 5'ini kazandı, 2'sinde ise eşitliği bozamadı. Altınordu, rakibini yenerek üst sıralara yaklaşma hesapları yapıyor.

50 puanla haftaya ikinci sırada giren konuk Yılport Samsunspor ise kazanarak zirvede Giresunspor ile puanları eşitlemek istiyor. Kırmızı-beyazlılar, rakibini 3 farkla yenerse haftayı lider olarak kapayacak.

Ertuğrul Sağlam'ın ekibinin 11 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Adana Demirspor karşısında son buldu.

Son 6 dış saha maçında mağlup olmayan Samsunspor, bu süreçte 14 puan topladı. Sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.