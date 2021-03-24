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Haberler Altınordu Eroğlu: “Serimizi sürdürmek istiyoruz”

Eroğlu: “Serimizi sürdürmek istiyoruz”

Eroğlu: “Serimizi sürdürmek istiyoruz”

24.3.2021

1. Lig'de 49 puanla 4. sırada yer alan Altınordu son 9 maçında 5 galibiyet ve 4 beraberlikle sahadan ayrıldı. Kırmızı-lacivertli ekibin teknik patronu Hüseyin Eroğlu, "Süper Lig hedefimize ulaşmak için Eskişehirspor önünde serimizi sürdürmek istiyoruz" diye konuştu
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