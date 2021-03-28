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Altınordu’nun inancı tam

Kırmızı-lacivertli ekibin teknik patronu : “ hedefine bu sezon varacağımızı düşünüyorum”

Altınordu’nun inancı tam

28.3.2021

1. Lig'de ilk 2'nin 2 puan gerisinde 49 puanla 5'inci sırada yer alan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, gelecek sezon Süper Lig'de olmayı planladıklarını söyledi. Eroğlu, "Hedefimizin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Süper Lig'e çıktığımızda yine yerli ve genç oyuncularla mücadele edeceğiz. Süper Lig'de fark yaratan yabancı oyuncular var. Ama biz de kendimize, kulübümüze, başkanımıza güveniyoruz. Zoru başaracağımızı düşünüyorum" diye konuştu. 1. Lig'e çıktıkları 2014-15 sezonu öncesi kendilerine, "Yabancı oyuncusuz olmaz" şeklinde uyarılar yapıldığını dile getiren Eroğlu, "Türk oyuncularla da başarının gelebileceğini fazlasıyla ispatladık.

ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ
YURT dışına ve Süper Lig'e transfer olan oyuncularımız var. Süper Lig'de de başarılı olabilecek bir potansiyele sahibiz. Bu sezon öz kaynaktan 18 futbolcuya görev verdik. Altınordu bir Türkiye projesi" dedi.

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