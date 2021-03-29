A. Ordu hesap yapıyor

SPOR Toto 1. Lig'de daha önce 2 kez 1 puanla, 2 kez de 3'lü averajla Play- Off'un dışında kalan Altınordu, bu defa işini son haftaya bırakmak istemiyor. Süper Lig hedefine ilk 2'den ulaşmak isteyen kırmızı-lacivertliler, en kötü ihtimalle Play-Off'u sezon bitmeden garantilemenin hesaplarını yapıyor. İzmir ekibinin ilk 7 takım arasındaki en kötü genel averaja sahip takım olması ise teknik ekibi tedirgin ediyor. Ligde 40 gol atıp, 33 gol yiyen A.Ordu, genel averajıyla rakiplerine göre dezavantajlı bir konumda yer alıyor.

KAZA YAŞAMAK İSTEMİYOR

Lider Giresunspor'a ilk yarıda deplasmanda 2-0 yenilen 5'inci sıradaki Altınordu, zirve takipçisi Karadeniz ekibi Yılport Samsunspor ve 4'üncü basamaktaki Adana Demirspor'la 2'li averajda eşit durumda. Kırmızı-lacivertliler, 3'üncü sıradaki Altay ve 6'ncı İstanbulspor'dan ise 2'li averajda üstün. İzmir temsilcisi 7'nci sırayı alan Ankara Keçiörengücü'ne ise ilk yarıda evinde 2-0 mağlup olmuştu. Altınordu, ligin son 7 haftasında Başkent ekibine deplasmanda, lider Giresunspor'la ise sahasında karşılaşacak. İzmir ekibi rakiplerine üstünlük sağlayıp rahat nefes almak istiyor.



SON 7 MAÇIN 4'Ü EVİNDE

SPOR Toto 1. Lig'de 49 puanla 5. sırada yer alan Altınordu ligin son 7 haftasında birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Kırmızı-lacivertli ekip ligin son haftalarında sahasında 4 maça çıkacak. İzmir temsilcisi ev sahibi avantajını en iyi şekilde kullanıp Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor. Altınordu, 4 Nisan Pazar günü sahasında düşme potasında yer alan Eskişehirspor'u konuk edecek. İzmir ekibi daha sonra Keçiörengücü (D), Adana Demirspor, Akhisarspor (D), Giresunspor, Tuzlaspor ve Balıkesirspor (D) ile karşı karşıya gelecek.