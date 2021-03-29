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Haberler Altınordu Turgutluspor zorlu virajda

Turgutluspor zorlu virajda

Turgutluspor zorlu virajda

29.3.2021

2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Turgutluspor ligin 31. haftasında deplasmanda lider Eyüpspor'a konuk olacak. Kasaba, zorlu maçın hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Ercan yönetiminde sürdürüyor. Ligde 49 puanla 8. sırada yer alan Turgutlu, 72 puanla lider olan Eyüp ile 1 Nisan'da İstanbul'da karşılacak. Ligin ilk yarısında Turgutlu'da oynanan maçı Manisa temsilcisi 2-1 kazanmıştı.

İLKER UYAR

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