En iyisi Altınordu

SPOR Toto 1. Lig'de ilk iki hedefini koruyan Altınordu, ikinci yarının en iyi çıkış yapan ekibi oldu. Kırmızı-lacivertliler, ikinci yarıda geride kalan 10 maçta 21 puan toplayarak şuan lider olan Giresunspor ile zirveyi paylaştı. 10 haftalık süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 yenilgi alan İzmir ekibi bu performansıyla averajla Giresun'un gerisinde 2. sırada yer aldı. İzmir ekibi Altay da sadece ikinci yarı göz önüne alındığında 18 puanla 3. sırada yer alırken, Samsunspor, Adana Demirspor, Keçiörengücü de aynı puanı topladı.

YENİ HEDEFİ ESKİŞEHİRSPOR

GENEL tabloda 49 puanla 5. sırada yer alan Altınordu'nun ikinci sıradaki Samsunspor ile arasında sadece 2puan bulunuyor. Milli ara dönüşü 4 Nisan Pazar günü sahasında lig sonuncusu Eskişehir ile oynayacak olan kırmızı-lacivertliler zayıf rakibi karşısında bir kaza yaşamak istemiyor.

■ BURAK HAKERLER