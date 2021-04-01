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Haberler Altınordu Altınordu Eskişehir’e bileniyor

Eskişehir’e bileniyor

9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan kırmızı-lacivertli takım, Play-Off yolunda bu maçta kayıp istemiyor.

Altınordu Eskişehir’e bileniyor

1.4.2021

Spor Toto 1. Lig'de Eskişehirspor'u konuk edecek Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, hedeflerinin karşılaşmadan 3 puan almak olduğunu söyledi. Eroğlu, milli maçlar nedeniyle lige verilen araya kadar 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıklarını hatırlattı. Ligin ikinci devresinde GZT Giresunspor'la en fazla puan toplayan ekip olduklarını kaydeden Eroğlu, kalan 7 haftada alacakları sonuçlarla ilk 2 içinde yer alabileceklerini belirterek, "Öncelikli hedefimiz Play-Off içinde kalmak. Artık istediğimiz oyunu oynamaya başladık. Oyuncularıma güveniyorum" dedi.

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Milli takımlardaki oyuncuların takıma katılacağını kaydeden teknik patron Hüseyin Eroğlu, cezalı Oğulcan ve Ufuk'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Yusuf Yalçın ve Sinan'ın bu hafta forma giyemeyeceğini bildirdi. Eroğlu, "İstatistiklere bakıldığında son dönemde ligin ikinci devrelerinde en fazla puan toplayan ekip konumunda yer alıyorduk. Son 7 haftada ilk 2 şansımız da var. Puan tablosuna baktığımızda play-off için mücadele eden 9 takım var, biz de bunlardan biriyiz. Tabii ki kolay değil. Bu haftaki rakibimiz Eskişehirspor, dirençli çok koşan mücadele eden, tehlikeli bir takım. Hedefimiz Eskişehirspor maçını kazanıp son 6 haftaya avantajlı girmek" dedi.

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