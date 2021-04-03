Oğulcan’a süper kanca

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon bitime 7 hafta kala 49 puanla ilk 2 yarışı içinde bulunan Altınordu'nun genç orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün, Süper Lig ekiplerinin yakın takibinde. Sezon başında da Beşiktaş ve Başakşehir'in listesinde yer alan 22 yaşındaki önlibero için Sivasspor, Konyaspor ve Alanyaspor'un da devreye girdiği öğrenildi. Genç yaşına rağmen 2016 yılından beri A Takım da forma giyen Oğulcan için kırmızı- lacivertli ekiplerin sezon sonu pazarlık masasına oturması bekleniyor. İzmir ekibinin altyapısında yetişen oyuncu için 3 milyon TL bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan en az yüzde 25 pay talep etmeyi planlıyor. Son üç sezondur takımın bankosu olan Oğulcan Ülgün'ün sezon sonunda yuvadan uçmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BU SEZONDA BANKO

Bu sezon ligde 22 maçta forma giyen Oğulcan Ülgün 2 kez de rakip fileleri havalandırdı. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun güvendiği oyuncuların başında gelen defansif orta saha oyuncunu kadrolarına katmak için Süper Lig ekiplerinin de ısrarcı olduğu bildirildi.



ALTINORDU, ES-ES MAÇINI BEKLİYOR

ALTINORDU, yarın sahasında konuk edeceği Eskişehirspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Kendi tesislerinde kampa giren kırmızı-lacivertli ekipte sakatlığı süren takım kaptanı Sinan Osmanoğlu kritik karşılaşmada görev yapamayacak. İzmir temsilcisinde milli takımdan dönen forvet Enis Destan ve orta saha Burak İnce takımdaki yerini alabilecek. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "İlk iki hedefine ulaşmak için kalan maçlarımızda kayıp yaşamak istemiyoruz. Eskişehirspor önünde bizi zor bir maç bekliyor. Disiplini elden bırakmadan maçı kazanmak istiyoruz" dedi.



2007 yılındı Ceylanspor'da filiz lisansı çıkan Oğulcan Ülgün daha sonra Bucaspor ve Altınordu altyapılarında görev yaptı. 2016 yılında Altınordu'da profesyonel olan 22 yaşındaki futbolcu kariyerine farklı kategorilerde 216 resmi karşılaşmada forma giydi ve rakip fileleri 12 kez havalandırdı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ