SPOR Toto 1. Lig'de 10 maçtır yenilmeyen Altınordu, 29. hafta mücadelesinde bugün Keçiörengücü'ne konuk olacak. Aktepe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Son 10 müsabakada yenilmeyen ve 24 puan toplayan Altınordu, haftaya 52 puan ve averajla 5. sırada girdi. İkinci sıradaki Samsun'un 2, lider Giresun'un 5 puan gerisinde bulunan İzmir ekibi kazanıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Altınordu'da cezalı Yusuf Can Esendemir görev alamayacak.
Altınordu zorlu başkent virajında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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