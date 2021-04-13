Altınordu: 0 - Adana Demirspor: 1

10. dakikada orta alandan gelişen Adana Demirspor atağında, ceza sahası çizgisine yakın ve kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu atan Sedat Şahintürk'ün pozisyonunda meşin yuvarlak direğin sağından az farkla auta çıktı.

14. dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Kaan Kanak ceza sahasına ortaladı, topu önünde bulan Dibba tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

30. dakikada sol kanattan atak yapan Altınordu'da, Metehan Mimaroğlu topu kale önüne çevirdi, topa dokunan Enis Destan'ın pozisyonunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

38. dakikada sol kanattan atağa çıkan Adana Demirspor'da Sinan Kurt'un pasıyla topla buluşan Ezeh yerden vuruş yaptı ancak kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.

50. dakikada gelişen Altınordu atağında Metehan'ın sol çaprazdan uzak direğe plase vuruşunda kaleci Muhammed köşeye giden topu son anda çıkardı.

67. dakikada Altınordu'da sağdan ceza sahasına giren Ahmet İlhan'ın altı pasa ortasında Enis topa yetişemedi ve mutlak biz pozisyondan yararlanamadı.

69. dakikada sağdan Ahmet İlhan'ın kullandığı kornerde Yusuf Yalçın kafayı vurdu, kaleci Muhammed topu kornere tokatladı.

71. dakikada gelişen Adana Demirspor kontratağında Yunus'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Dibba'nın yerden şutunda kaleci Erhan ayaklarıyla golü önledi.

77. dakikada soldan Kaan ortasını ceza sahasına gönderdi, Yunus'un kafa şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.