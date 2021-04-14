Altınordu ağır yaralı

Spor Toto Birinci Lig'de ilk iki yarışı veren Altınordu, direkt rakiplerinden Adana Demirspor'a mağlup oldu: 0-1. Kırmızı-lacivertliler, üst üste 2. yenilgisini alarak yarışta yara aldı. 10. dakikada orta alandan gelişen Adana Demirspor atağında, ceza sahası çizgisine yakın ve kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu atan Sedat Şahintürk'ün pozisyonunda meşin yuvarlak direğin sağından az farkla auta çıktı. 14'de sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Kaan Kanak ceza sahasına ortaladı, arka direkte bomboş kalan Dibba harika bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 38'de sol kanattan atağa çıkan Adana Demirspor'da Sinan Kurt'un pasıyla topla buluşan Ezeh yerden vuruş yaptı ancak kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.

BASKI SONUÇ GETİRMEDİ

50'de Metehan'ın sol çaprazdan uzak direğe plase vuruşunda kaleci Muhammed köşeye giden topu son anda çıkardı. 67'de Altınordu'da sağdan ceza sahasına giren Ahmet İlhan'ın altı pasa ortasında Enis topa yetişemedi ve mutlak biz pozisyondan yararlanamadı. 69'da sağdan Ahmet İlhan'ın kullandığı kornerde Yusuf Yalçın kafayı vurdu, kaleci Muhammed topu kornere tokatladı. 71'de Yunus'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Dibba'nın yerden şutunda kaleci Erhan ayaklarıyla golü önledi. 77'de soldan Kaan ortasını ceza sahasına gönderdi, Yunus'un kafa şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı. Maç 1-0 Adana Demirspor üstünüğüyle biti.



AHMET DERELİ ŞOKU

A.ORDU'DA Keçiörengücü maçında sakatlanan Ahmet Dereli'nin en az 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Oyuncunun sol ayak bileğinin burkulması sonucunda bağlarının yırtıldığı ve ödem oluştuğu açıklandı. Ahmet Dereli, sosyal medya hesabında ligdeki final haftalarında takım arkadaşlarını yalnız bırakacağı için son derece üzgün olduğunu, sezonun son maçında da olsa sahalara dönmek istediğini dile getirdi. Kırmızı-lacivertli formayla bu sezon 9 kez rakip fileleri sarsan tecrübeli golcünün Altınordu ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor



EROĞLU'NDAN İKİ DEĞİŞİKLİK

ALTINORDU Direktörü Hüseyin Eroğlu, son oynadıkları ve deplasmanda 5-3 kaybettikleri Keçiörengücü maçına göre kadroda 2 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam cezasını tamamlayan Yusuf can Esendemir'i Muzaffer Kocaer yerine ilk 11'e koyarken geçtiğimiz maçta sakatlanan Ahmet Dereli'nin yerine de Furkan Çil'i sahaya sürdü.